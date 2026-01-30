Пожар в Праге привел к эвакуации более сотни жителей студенческого общежития

В Праге в ночь на пятницу произошел пожар в студенческом общежитии, который привел к эвакуации более сотни его жителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Возгорание возникло незадолго до половины третьего утра в одной из комнат многоэтажного здания.

фото с сайта novinky

Как сообщили пражские пожарные, пожар удалось ликвидировать с помощью одной водяной струи, после чего специалисты приступили к проветриванию помещений и поиску скрытых очагов горения.

По словам представителя пожарной службы, из объекта было эвакуировано 121 человек, еще 16 жителей удалось спасти непосредственно из опасной зоны. Один человек был передан под наблюдение медиков.

Вместе с пожарными работали полиция и медицинская служба, которая, кроме стандартных экипажей, привлекла два автомобиля для чрезвычайных ситуаций и специальный автобус.

Спасатели обеспечили всех эвакуированных теплыми вещами и условиями для обогрева, а медики провели общий осмотр пострадавших.

Сейчас причины возникновения пожара устанавливают эксперты.

Накануне во Франции на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул пожар в отеле, в результате чего более восьми десятков человек были эвакуированы.

Летом во Франции объявили приговор владельцу отеля на элитном курорте Куршевель, где в январе 2019 года в результате пожара погибли два человека и около 20 пострадали.