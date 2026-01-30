Іран викликав німецького посла через "безглузді заяви" Мерца

Іран заявив, що викликав посла Німеччини через "інтервенціоністські та безглузді" заяви канцлера Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило 29 січня іранське державне агентство IRNA.

За повідомленням, посла Німеччини в Ірані Акселя Діттманна викликали до Міністерства закордонних справ країни.

Генеральний директор департаменту Західної Європи Аліреза Юсефі розкритикував заяви канцлера Фрідріха Мерца, назвавши їх "безвідповідальним втручанням у внутрішні справи Ірану".

Юсефі заявив, що канцлер Німеччини не має морального права повчати іранців про права людини.

У середині січня Мерц, коментуючи дії іранських силовиків проти протестувальників, висловив припущення, що іранський режим доживає останні дні. "Якщо режим може утримувати владу лише за допомогою насильства, то він фактично приречений", – сказав Мерц.

МЗС Ірану також засудило рішення ЄС про внесення Корпусу вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

У Тегерані заявили, що цей крок є "стратегічною помилкою" Європейського Союзу.

За даними іранських правозахисників, під час насильницького придушення масових демонстрацій загинули тисячі, а можливо й десятки тисяч людей.