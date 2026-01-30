Иран вызвал немецкого посла из-за "бессмысленных заявлений" Мерца

Иран заявил, что вызвал посла Германии из-за "интервенционистских и бессмысленных" заявлений канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило 29 января иранское государственное агентство IRNA.

По сообщению, посла Германии в Иране Акселя Диттманна вызвали в Министерство иностранных дел страны.

Генеральный директор департамента Западной Европы Алиреза Юсефи раскритиковал заявления канцлера Фридриха Мерца, назвав их "безответственным вмешательством во внутренние дела Ирана".

Юсефи заявил, что канцлер Германии не имеет морального права поучать иранцев о правах человека.

В середине января Мерц, комментируя действия иранских силовиков против протестующих, высказал предположение, что иранский режим доживает последние дни. "Если режим может удерживать власть только с помощью насилия, то он фактически обречен", – сказал Мерц.

МИД Ирана также осудил решение ЕС о внесении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.

В Тегеране заявили, что этот шаг является "стратегической ошибкой" Европейского Союза.

По данным иранских правозащитников, во время насильственного подавления массовых демонстраций погибли тысячи, а возможно и десятки тысяч человек.