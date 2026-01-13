Мерц: режим в Ірані доживає останні дні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що режим в Ірані невдовзі впаде.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву у вівторок наводить Tagesschau.

Виступаючи під час візиту до Індії, Мерц вчергове закликав іранську владу припинити насильство проти демонстрантів.

"Якщо режим може триматися за владу лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму", – сказав глава уряду Німеччини під час свого візиту до Індії.

Напередодні Мерц засудив насильство іранських сил безпеки проти мирних демонстрантів, назвавши його "непропорційним" та "жорстоким".

"Я закликаю іранське керівництво захистити своє населення, а не погрожувати йому", – сказав він.

Мерц похвалив мужність демонстрантів, які мирно вимагають свободи у своїй країні. Він наголосив, що це їхнє право.

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

А посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.





