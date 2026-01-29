Іран назвав рішення ЄС щодо іранських елітних військ "стратегічною помилкою" 

Головний дипломат Ірану засудив рішення Європейського Союзу про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією як "серйозну стратегічну помилку".

Про це Аббас Аракчі написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Іранський дипломат наголосив, що Європа "робить ще одну серйозну стратегічну помилку, визнаючи наші національні збройні сили "терористичною організацією".

"Цей піар-хід Європи має на меті приховати той факт, що вона переживає серйозний занепад. Більше того, оскільки континент неминуче зазнає значного впливу від повномасштабної війни в нашому регіоні, нинішня позиція ЄС глибоко шкодить його власним інтересам", – написав Аракчі.

Європейський Союз 29 січня вирішив визнати Корпус вартових Ісламської революції – елітну гілку збройних сил, що існує в Ірані паралельно з армією, – терористичною організацією.

Це рішення вказує на значну зміну позиції європейських столиць, оскільки для забезпечення одностайної підтримки було необхідно, щоб такі країни, як Франція та Італія, які раніше виступали проти цього кроку, приєдналися до нього.

У четвер ЄС також вирішив запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Ірану через придушення протестів та продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України.