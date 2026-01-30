Орбан вважає, що ЄС прагне прийняти Україну в 2027-му, щоб дати їй доступ до свого бюджету

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС нібито прагне прийняти Україну до своїх лав у 2027 році, щоб дати їй доступ до семирічного бюджету спільноти, який починається у 2028 році.

Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра, передає "Європейська правда".

Орбан стверджує, що під час останнього саміту ЄС лідерам було надано документ, в якому описуються плани Брюсселя щодо прийняття України в 2027 році.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", – сказав він.

"Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету", – додав він.

Орбан повторив свою позицію проти членства України в ЄС, заявивши, що Україна "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".

"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії – це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", – сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за "пришвидшеним сценарієм", який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що вступ України в ЄС у 2027 році – бажання не лише Зеленського, але й багатьох держав-членів.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ у 2027 році – неможливий.

Також міністр закордонних справ України виклав своє бачення дати вступу України у ЄС.