Зеленський описав шлях швидкого вступу України в ЄС та пояснив заяви про 2027 рік

Президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за "пришвидшеним сценарієм", який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Про це він заявив відповідаючи на запитання "Європейської правди" на зустрічі з журналістами у Києві.

Володимир Зеленський наполягає, що Україна не відмовлятиметься від вступу до Європейського Союзу, оскільки значення цього кроку для української безпеки є надзвичайно високим.

"Євросоюз – це гарантії безпеки для України та для всієї Європи, але також це наш екзистенційний вибір", – заявив він, зауваживши, що йдеться не лише про геополітичні та економічні реалії, але й також про "безумовно, однакові цінності".

Примітно, що у відповіді Зеленський не наполягав на фіксації саме 27 року у документах та пояснив, що ця дата грунтується на очікуваннях щодо технічної готовності України до вступу. "Я запитав дипломатів: коли ми технічно будемо готові? Технічно ми будемо готові у 2027 році", – пояснив він.

Водночас він підкреслив, що має йтися про особливу, пришвидшену процедуру для України, та пояснив, що ця вимога ґрунтується на том, що інші варіанти стикнуться з російським опором.

"Нас цікавить фаст-трек. Інші кандидати – вони не у війні і не мають тієї ворожої сили, яка блокуватиме в майбутньому їхній вступ в Європейський Союз. А Росія буде його блокувати – це ж очевидна річ. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі... Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз", – спрогнозував Зеленський.

Реагуючи на заяви європейських лідерів про те, що членство вимагає виконання передумов, президент запропонував варіант, за яким Україна матиме шлях виконати ці умови після політичного рішення.

"Постфактум Україна може зробити все те, що має – так, як це було з нашим кандидатством. Це ж спрацювало! Ми отримали кандидатство і зобов'язалися, що потім декілька кроків виконаємо. І якщо ми їх не виконаємо, то не буде статусу. Це нормальний підхід", – пояснив він.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що вступ України в ЄС у 2027 році – бажання не лише Зеленського, але й багатьох держав-членів.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ у 2027 році – неможливий.

Також міністр закордонних справ України виклав своє бачення дати вступу України у ЄС.