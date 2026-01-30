Орбан считает, что ЕС стремится принять Украину в 2027-м, чтобы дать ей доступ к своему бюджету

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что ЕС якобы стремится принять Украину в свои ряды в 2027 году, чтобы дать ей доступ к семилетнему бюджету сообщества, который начинается в 2028 году.

Об этом говорится в распространенных пресс-секретарем Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера, передает "Европейская правда".

Орбан утверждает, что во время последнего саммита ЕС лидерам был предоставлен документ, в котором описываются планы Брюсселя по принятию Украины в 2027 году.

"Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, который начинается в 2028 году. Это означает, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев", – сказал он.

"Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета", – добавил он.

Орбан повторил свою позицию против членства Украины в ЕС, заявив, что Украина "не может защитить Европу от России" и не укрепит Европу, а "втянет нас в войну".

"Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны быть использованы для развития армий и вооружения европейских стран. Наша линия обороны против России – это не украинско-российская граница, а место, где заканчивается граница НАТО", – сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает реальным вступление Украины в ЕС по "ускоренному сценарию", который предусматривает выполнение части задач после вступления.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что вступление Украины в ЕС в 2027 году – желание не только Зеленского, но и многих государств-членов.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление в 2027 году – невозможно.

Также министр иностранных дел Украины изложил свое видение даты вступления Украины в ЕС.