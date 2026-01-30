В МЗС РФ закликали Польщу не переховувати підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва очікує, що Варшава виконає свої зобов'язання і не переховуватиме підозрюваного в нападі на газопроводи "Північного потоку".

Захарову цитує Polsat News, передає "Європейська правда".

Марія Захарова у своєму виступі згадала дві угоди, сторонами яких є, зокрема, Росія, Польща, Україна та Німеччина: Міжнародну конвенцію про боротьбу з терористичними бомбовими атаками та Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Речниця російського МЗС підкреслила, що відповідно до цих угод держави-члени зобов'язані "надавати одна одній максимальну допомогу в розслідуванні злочинів терористичного характеру".

"Ми відзначили швидкі дії з боку Італії, яка видала Німеччині особу, підозрювану в участі в терористичному акті. Польща ж усіляко перешкоджає встановленню істини, приховуючи іншого підозрюваного у скоєнні злочину, українця Володимира Журавльова", – сказала речниця російського міністерства закордонних справ.

Москва, як повідомила Захарова, очікує, що "Варшава виконає свої зобов'язання, що випливають з конвенції". Речниця російського МЗС також заявила, що "незалежно від ролі, яку організатори нападу на "Північний потік" відвели своїм київським протеже в його підготовці, проведенні або приховуванні, ця роль вимагає ретельного розслідування і покарання причетних осіб".

Захарова додала, що російська сторона буде продовжувати уважно стежити за ситуацією навколо підозрюваних, згадавши, крім Журавльова, ще й українця Сергія Кузнєцова. Вона додала, що Москва не приймає теорію, згідно з якою за атаку на газопровід відповідальні виключно громадяни України.

Окружний суд у Варшаві у жовтні відмовився передати українця німецькій стороні, скасував арешт і наказав негайно звільнити.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше схвально прокоментував це рішення, а очільник МЗС Німеччини сказав, Берлін поважає рішення суду в Польщі.