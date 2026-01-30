В МИД РФ призвали Польшу не укрывать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, Москва ожидает, что Варшава выполнит свои обязательства и не будет укрывать подозреваемого в нападении на газопроводы "Северного потока".

Захарову цитирует Polsat News, передает "Европейская правда".

Мария Захарова в своем выступлении упомянула два соглашения, сторонами которых являются, в частности, Россия, Польша, Украина и Германия: Международную конвенцию о борьбе с террористическими бомбовыми атаками и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Спикер российского МИД подчеркнула, что в соответствии с этими соглашениями государства-члены обязаны "оказывать друг другу максимальную помощь в расследовании преступлений террористического характера".

"Мы отметили быстрые действия со стороны Италии, которая выдала Германии лицо, подозреваемое в участии в террористическом акте. Польша же всячески препятствует установлению истины, скрывая другого подозреваемого в совершении преступления, украинца Владимира Журавлева", – сказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел.

Москва, как сообщила Захарова, ожидает, что "Варшава выполнит свои обязательства, вытекающие из конвенции". Спикер российского МИД также заявила, что "независимо от роли, которую организаторы нападения на "Северный поток" отвели своим киевским протеже в его подготовке, проведении или сокрытии, эта роль требует тщательного расследования и наказания причастных лиц".

Захарова добавила, что российская сторона будет продолжать внимательно следить за ситуацией вокруг подозреваемых, упомянув, помимо Журавлева, еще и украинца Сергея Кузнецова. Она добавила, что Москва не принимает теорию, согласно которой за атаку на газопровод ответственны исключительно граждане Украины.

Окружной суд в Варшаве в октябре отказался передать украинца немецкой стороне, отменил арест и приказал немедленно освободить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее одобрительно прокомментировал это решение, а глава МИД Германии сказал, что Берлин уважает решение суда в Польше.