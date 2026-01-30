У Данії презентували реформу депортаційної політики

Уряд Данії у п’ятницю презентував новий суперечливий проєкт реформи депортаційної політики.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

30 січня данський уряд презентував анонсований раніше проєкт змін до депортаційної політики. Одним з ключових пунктів є ідея про депортацію іноземних громадян, засуджених до року чи більше позбавлення волі за серйозні злочини – як напад з обтяжуючими обставинами чи зґвалтування.

Має бути призначений спеціальний посол з питань депортацій, який буде займатися безпосередньо цим питанням.

У контексті втілення цього задуму згадують і відкриття посольства у Сирії після 15 років перерви.

Передбачається запровадження електронних браслетів для контролю за іноземцями, які порушили покладені на них зобов’язання, а за зняття браслета можна буде отримати термін ув’язнення, який відбуватимуть також з браслетом у депортаційних центрах.

"На жаль, у нас забагато іноземців, яких засуджено до більш як року ув’язнення і які ще не депортовані. Багатьом з нас важко зрозуміти, чому це так...Паралельно ми посилюємо правила для іноземців, які нелегально перебувають у Данії... І доки вони не виїхали з Данії, ми повинні знати, де вони перебувають", – прокоментував міністр з імміграції та інтеграції Расмус Стоклунд.

Також проєкт передбачає вищу репатріаційну підтримку (фінансові виплати) особам, яким не задовольнили клопотання про притулок, чи тим, кому відхилили/відкликали посвідку на проживання за механізмом возз’єднання з родиною – за умови виїзду до крайніх термінів.

Пропонують подвоїти репатріаційну фінансову підтримку для біженців, яким відхилили клопотання про отримання притулку і які виїздять з країни добровільно.

У правопопулістській Данській народній партії вже критикують ідеї проєкту як "запізнілі й недостатні", а в експертних колах, як, наприклад, у Асоціації адвокатів Данії (Advokatrådet) вказують, що він може суперечити міжнародному праву і створить проблеми для Данії.

У Литві також пропонують депортувати іноземців за умисні злочини.