У Литві пропонують депортувати іноземців за умисні злочини

Депутат парламенту Литви Вітаутас Сініца пропонує прийняти закон, що дозволяє депортацію іноземців, засуджених за вчинення умисних злочинних діянь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

27 січня Вітаутас Сініца зареєстрував поправки до Закону про правовий статус іноземців, які передбачають депортацію іноземців, засуджених за вчинення умисних злочинних діянь (за винятком кримінальних проступків).

Також пропонується передбачити, що в разі, якщо іноземець, якого висилають з Литви, працював в країні, всі витрати по депортації буде зобов'язаний відшкодувати його роботодавець.

"Це положення ґрунтується на тому, що роботодавець іноземця отримує вигоду від його присутності в Литві. Отже, саме він повинен взяти на себе ризик і покрити витрати з висилки іноземця, якщо запрошений ним іноземець вчинив умисне злочинне діяння", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Автор сподівається, що пропоноване положення спонукатиме підприємства наймати громадян Литовської Республіки, а при наймі іноземця – брати на себе відповідальність за покриття витрат на його висилку з країни в разі, якщо такий іноземець буде визнаний винним у скоєнні умисного злочинного діяння.

Поправки до закону також передбачають зобов'язання міністра внутрішніх справ встановити порядок регулювання відшкодування витрат на висилку іноземця з Литви.

Пропонується, щоб нове положення набуло чинності 1 липня цього року. Наразі закон окремо не передбачає висилку з Литви іноземців, засуджених остаточним судовим вироком за вчинення умисних злочинних діянь, передбачених Кримінальним кодексом.

Нагадаємо, у Литві хочуть посилити міграційну політику.

На початку січня Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила, що вторинна міграція з Латвії до Литви минулого року зросла більш ніж удвічі.