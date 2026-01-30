В Дании представили реформу депортационной политики

Правительство Дании в пятницу представило новый спорный проект реформы депортационной политики.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

30 января датское правительство представило анонсированный ранее проект изменений в депортационную политику. Одним из ключевых пунктов является идея о депортации иностранных граждан, осужденных к году или более лишения свободы за серьезные преступления – как нападение с отягчающими обстоятельствами или изнасилование.

Должен быть назначен специальный посол по вопросам депортаций, который будет заниматься непосредственно этим вопросом.

В контексте реализации этого замысла упоминают и открытие посольства в Сирии после 15-летнего перерыва.

Предполагается введение электронных браслетов для контроля за иностранцами, нарушившими возложенные на них обязательства, а за снятие браслета можно будет получить срок заключения, который будет отбываться также с браслетом в депортационных центрах.

"К сожалению, у нас слишком много иностранцев, которые приговорены к более чем году заключения и еще не депортированы. Многим из нас трудно понять, почему это так...Параллельно мы ужесточаем правила для иностранцев, которые нелегально находятся в Дании...И пока они не выехали из Дании, мы должны знать, где они находятся", – прокомментировал министр по иммиграции и интеграции Расмус Стоклунд.

Также проект предусматривает более высокую репатриационную поддержку (финансовые выплаты) лицам, которым не удовлетворили ходатайство о предоставлении убежища, или тем, кому отклонили/отозвали вид на жительство по механизму воссоединения с семьей – при условии выезда до крайних сроков.

Предлагают удвоить репатриационную финансовую поддержку для беженцев, которым отклонили ходатайство о получении убежища, и они выезжают из страны добровольно.

В правопопулистской Датской народной партии уже критикуют идеи проекта как "запоздалые и недостаточные", а в экспертных кругах, как, например, в Ассоциации адвокатов Дании (Advokatrådet), указывают, что он может противоречить международному праву и создаст проблемы для Дании.

В Литве также предлагают депортировать иностранцев за умышленные преступления.