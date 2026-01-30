У Нідерландах хочуть тіснішого обміну розвідданими між європейськими країнами

Майбутній уряд Нідерландів хоче підштовхнути Європу до створення більш тісного клубу обміну розвідданими – включаючи те, що він називає потенційним "європейським еквівалентом" альянсу "П'ять очей" – в рамках ширшої реформи своїх служб безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нова коаліція стверджує у своїх планах управління, опублікованих у п'ятницю, що зростаючі загрози вимагають швидших і проактивних розвідувальних агентств, зберігаючи при цьому традицію країни діяти в рамках суворих гарантій верховенства права.

Пропозиції включають збільшення фінансування та цифрової інфраструктури для цивільного розвідувального агентства (AIVD) та військової розвідувальної служби (MIVD), а також посилення ролі національного координатора з питань боротьби з тероризмом.

На європейському рівні Гаага заявляє, що хоче посилити співпрацю з основною групою країн-однодумців, відкрито пропонуючи створити загальноєвропейську версію розвідувального партнерства "П'ять очей" (до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США).

У жовтні керівники двох нідерландських агентств оголосили, що припинять обмін певною інформацією зі своїми американськими колегами, посилаючись на політичне втручання та проблеми з правами людини. Натомість вони розглянуть можливість посилення співпраці з іншими європейськими службами, такими як Велика Британія, Польща, Франція, Німеччина та країни Північної Європи.

На внутрішньому рівні уряд планує прискорити прийняття оновленого Закону про розвідувальні та безпекові служби, переписавши закон, щоб зосередитися на загрозах, а не на конкретних інструментах розслідування, та зробивши його "технологічно нейтральним", щоб агентства не відставали від інновацій. Наглядові органи будуть об'єднані, щоб забезпечити раціональний, але юридично надійний нагляд.

Програма також передбачає розширення оперативних дослідницьких можливостей голландських розвідувальних служб, щоб допомогти побудувати "стратегічну автономію" Європи, одночасно поглиблюючи зв'язки з технологічними компаніями та залучаючи найкращих технічних фахівців.

Майбутній прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у п'ятницю виключив переговори з Росією щодо війни в Україні, представивши нову програму уряду, що включає тверду підтримку України.

Раніше цього тижня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволить їм сформувати уряд меншості, що є нетиповим для цієї країни.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.