В Нидерландах хотят более тесного обмена разведданными между европейскими странами

Будущее правительство Нидерландов хочет подтолкнуть Европу к созданию более тесного клуба обмена разведданными – включая то, что оно называет потенциальным "европейским эквивалентом" альянса "Пять глаз" – в рамках более широкой реформы своих спецслужб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Новая коалиция утверждает в своих планах управления, опубликованных в пятницу, что растущие угрозы требуют более быстрых и проактивных разведывательных агентств, сохраняя при этом традицию страны действовать в рамках строгих гарантий верховенства права.

Предложения включают увеличение финансирования и цифровой инфраструктуры для гражданского разведывательного агентства (AIVD) и военной разведывательной службы (MIVD), а также усиление роли национального координатора по вопросам борьбы с терроризмом.

На европейском уровне Гаага заявляет, что хочет усилить сотрудничество с основной группой стран-единомышленников, открыто предлагая создать общеевропейскую версию разведывательного партнерства "Пять глаз" (в которое входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).

В октябре руководители двух нидерландских агентств объявили, что прекратят обмен определенной информацией со своими американскими коллегами, ссылаясь на политическое вмешательство и проблемы с правами человека. Вместо этого они рассмотрят возможность усиления сотрудничества с другими европейскими службами, такими как Великобритания, Польша, Франция, Германия и страны Северной Европы.

На внутреннем уровне правительство планирует ускорить принятие обновленного Закона о разведывательных и безопасности службах, переписав закон, чтобы сосредоточиться на угрозах, а не на конкретных инструментах расследования, и сделав его "технологически нейтральным", чтобы агентства не отставали от инноваций. Наблюдательные органы будут объединены, чтобы обеспечить рациональный, но юридически надежный надзор.

Программа также предусматривает расширение оперативных исследовательских возможностей голландских разведывательных служб, чтобы помочь построить "стратегическую автономию" Европы, одновременно углубляя связи с технологическими компаниями и привлекая лучших технических специалистов.

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в пятницу исключил переговоры с Россией по поводу войны в Украине, представив новую программу правительства, включающую твердую поддержку Украины.

Ранее на этой неделе лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для этой страны.

