Трамп сподівається на угоду з Іраном: а як ні – подивимося, що буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що значні військово-морські сили прямують до Ірану, висловлюючи надію на укладення угоди з Тегераном.

Про це він сказав під час підписання указів у Білому домі, передає "Європейська правда".

"У нас є велика армада, флотилія... яка зараз прямує до Ірану, навіть більша, ніж та, що була у Венесуелі", – заявив Трамп.

Він повторив, що США зараз відправляють до Ірану "насправді більшу кількість кораблів".

"Сподіваємося, що ми укладемо угоду. Якщо ми укладемо угоду, це добре. Якщо ми не укладемо угоду, подивимося, що буде", – додав він.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.