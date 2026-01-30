Трамп надеется на соглашение с Ираном: а если нет – посмотрим, что будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительные военно-морские силы направляются в Иран, выражая надежду на заключение соглашения с Тегераном.

Об этом он сказал во время подписания указов в Белом доме, передает "Европейская правда".

"У нас есть большая армада, флотилия... которая сейчас направляется в Иран, даже больше, чем та, что была в Венесуэле", – заявил Трамп.

Он повторил, что США сейчас отправляют в Иран "на самом деле большее количество кораблей".

"Надеемся, что мы заключим соглашение. Если мы заключим соглашение, это хорошо. Если мы не заключим соглашение, посмотрим, что будет", – добавил он.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.