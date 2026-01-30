Президенти України та Румунії обговорили спільні енергетичні проєкти

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан 30 січня провели телефонну розмову, у якій говорили про спільні енергетичні проєкти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у своєму X.

Зеленський розповів, що вони з Нікушором Даном обговорили "спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії".

Він зазначив, що далі обговорення цих ідей продовжиться на міністерському рівні.

"Дякую пану президенту та народу Румунії за підтримку", – зазначив Зеленський.

У четвер Зеленський провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Макрон у розмові пояснив, що буде змушений відпустити затриманий "тіньовий" танкер РФ.

Наприкінці січня повідомляли, що Румунія збільшить кількість військовослужбовців у прикордонних з Україною районах через загрозу російських безпілотників – які вже неодноразово падали у румунському прикордонні.