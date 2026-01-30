Президенты Украины и Румынии обсудили совместные энергетические проекты

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан 30 января провели телефонный разговор, в котором говорили о совместных энергетических проектах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в своем X.

Зеленский рассказал, что они с Никушором Даном обсудили "совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии".

Он отметил, что дальше обсуждение этих идей продолжится на министерском уровне.

"Спасибо господину президенту и народу Румынии за поддержку", – отметил Зеленский.

В четверг Зеленский провел телефонные разговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон в разговоре объяснил, что будет вынужден отпустить задержанный "теневой" танкер РФ.

В конце января сообщалось, что Румыния увеличит количество военнослужащих в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских беспилотников – которые уже неоднократно падали в румынском пограничье.