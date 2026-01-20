Румунія збільшить кількість військових на кордоні з Україною

Румунія збільшить кількість військовослужбовців у прикордонних з Україною районах через загрозу дронів.

Про це заявив румунський міністр оборони Раду Міруце, якого цитує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків, коли російські дрони вторглися в повітряний простір Румунії.

В останні місяці Міністерство національної оборони перекинуло на кордон з Україною все більше військ і сучаснішу військову техніку, розповів міністр. Міруце заявив, що, залежно від рівня небезпеки, в майбутньому в цей район можуть перекинути ще більше військ.

Крім того, за його словами, румунська армія поступово збільшує протиповітряну оборону поблизу України. Йдеться про кілька десятків військових кадрів, радарів і систем Gepard.

Міністр підкреслив, що військові розміщують сили так, щоб знизити ймовірність падіння дронів у населених пунктах, проте ризик все ж залишається.

"Навіть при всіх зусиллях не можна дати стовідсоткової гарантії, що дрони не з'являться в житлових зонах, але цей ризик невеликий", – заявив він.

Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня. Армія дізналася від місцевої жінки, що російський дрон впав у дворі в повіті Вранча, майже за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Літальний апарат не був виявлений радарами армії, тому влада не знає, коли дрон впав.

"У мене є оперативний телефон, на який я отримую повітряні сповіщення кілька разів на ніч. Для деяких з них приймається рішення про підйом винищувачів F-16, для інших задіюються наземні системи, які зупиняють ці загрози. Якби не було того, що робить румунська армія, ви б щодня бачили новини про дрони", – каже міністр оборони.

Нещодавно у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Останнім часом у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА. Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.