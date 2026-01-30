Мін’юст США оприлюднив ще мільйони сторінок документів у справі Епштейна

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад 3 млн сторінок документів, пов’язаних зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Мін’юст США у п’ятницю виклав у публічний доступ понад 3 мільйони сторінок зі справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Заступник генпрокурора Тодд Бланш заявив, що відомство завершило перегляд документів. Він стверджує, що Білий дім "не наглядав" за цим процесом і під час цієї роботи вони "не захищали президента Трампа".

Бланш також зазначив, що будь-хто з членів Конгресу за бажання може ознайомитися з повною версією документів (у публічно викладених матеріалах деякі фрагменти приховані).

Американські журналісти почали досліджувати вміст матеріалів та невдовзі почнуть публікувати нові факти, які встановлять з них.

Мільярдер Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

На тлі цього Трамп, який спершу виступав проти публікації документів, змінив свою позицію і закликав Республіканську партію проголосувати за відповідний проєкт – та у підсумку підписав його. Частину матеріалів оприлюднили у грудні 2025 року.

