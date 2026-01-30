Минюст США обнародовал еще миллионы страниц документов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США 30 января обнародовало более 3 млн страниц документов, связанных с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Минюст США в пятницу выложил в публичный доступ более 3 миллионов страниц по делу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Заместитель генпрокурора Тодд Бланш заявил, что ведомство завершило просмотр документов. Он утверждает, что Белый дом "не контролировал" этот процесс и во время этой работы они "не защищали президента Трампа".

Бланш также отметил, что любой из членов Конгресса при желании может ознакомиться с полной версией документов (в публично изложенных материалах некоторые фрагменты скрыты).

Американские журналисты начали исследовать содержание материалов и вскоре начнут публиковать новые факты, которые установят из них.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

На фоне этого Трамп, изначально выступавший против публикации документов, изменил свою позицию и призвал Республиканскую партию проголосовать за соответствующий проект – и в итоге подписал его. Часть материалов обнародовали в декабре 2025 года.

