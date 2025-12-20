Мін’юст США оприлюднив частину матеріалів справи Епштейна

У п'ятницю Міністерство юстиції США оприлюднило частину величезного масиву документів, пов'язаних із розслідуванням федерального уряду щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, після місяців внутрішніх суперечок, які випробували єдність руху MAGA.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Оприлюднення відбулося після того, як Конгрес ухвалив закон, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов'язані з розслідуванням і судовим переслідуванням Епштейна, до 19 грудня, незважаючи на початкові заперечення президента Дональда Трампа і лідерів Республіканської партії.

Заступник генерального прокурора Тодд Бланш заявив, що оприлюднення в п'ятницю не включатиме всі матеріали і що міністерство оприлюднить ще сотні тисяч файлів "протягом наступних кількох тижнів".

Трамп протягом місяців наполягав, що тиск з метою оприлюднення документів є "містифікацією демократів", і неодноразово критикував конгресменів Томаса Массі та Марджорі Тейлор Грін – двох республіканців, які очолювали ініціативу в Палаті представників щодо оприлюднення документів.

Але в кінцевому підсумку він підписав цей закон 19 листопада після того, як в останній момент змінив свою думку і закликав республіканців проголосувати за законопроєкт, що призвело до майже одностайного голосування в Палаті представників. Потім Сенат ухвалив закон одноголосно.

Закон дозволив Міністерству юстиції не оприлюднювати певні документи, зокрема ті, що містять особисту інформацію про жертв, зображують сексуальне насильство над дітьми або матеріали, які "можуть поставити під загрозу активне федеральне розслідування або триваюче судове переслідування", надаючи міністерству широкі повноваження щодо вилучення деяких матеріалів з оприлюднення.

Він конкретно забороняє Міністерству юстиції приховувати або редагувати інформацію "на підставі сорому, шкоди репутації або політичної чутливості".

Демократи і республіканці висловили занепокоєння, що рішення Трампа попросити генерального прокурора Пем Бонді розпочати розслідування зв'язків Епштейна з видатними демократами на тлі бурхливої реакції на його ведення розслідування може слугувати прикриттям для виключення певних документів.

Закон також вимагає від Міністерства юстиції надати Конгресу підсумок усіх зроблених редагувань і "список усіх урядовців та політично значущих осіб, згаданих або зазначених в опублікованих матеріалах".

Минулого місяця Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників опублікував понад 20 000 сторінок електронних листів, якими обмінювалися Епштейн і кілька відомих діячів політики, ЗМІ, технологій та Голлівуду, посиливши тиск на адміністрацію Трампа з метою оприлюднення матеріалів, пов'язаних з розслідуванням.

Епштейн, який помер у 2019 році в тюремній камері в Нью-Йорку, протягом двох десятиліть стикався з різними звинуваченнями на рівні штату та федеральному рівні, пов'язаними із сексуальним насильством та торгівлею десятками неповнолітніх дівчат віком від 14 років.