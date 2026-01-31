Файлы Эпштейна свидетельствуют, что тот оплачивал обучение мужа экс-посла Британии в США

Новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Министерство юстиции США 30 января обнародовало более 3 млн страниц документов, связанных с делом осужденного миллиардера Эпштейна.

Как свидетельствуют файлы, Эпштейн перевел тысячи фунтов после того, как муж Мендельсона попросил его оплатить его курсы остеопатии.

Отмечается, что в сентябре 2009 года муж Мендельсона, Рейнальдо Авила да Силва, отправил Эпштейну сообщение, в котором речь шла об оплате обучения.

"На прошлой неделе я отправил вам несколько электронных писем относительно расходов на мой курс остеопатии, включая плату, анатомические модели, ноутбук, если вы можете мне в этом помочь. Надеюсь, вы их получили", – говорилось в сообщении.

Он сказал, что годовая плата составляет 3225 фунтов, а затем пояснил, что школа принимает банковские переводы, и предоставил реквизиты счета.

Покойный финансист ответил в тот же день и отметил, что "немедленно перечислит сумму займа".

Напомним, Мендельсон заявил в начале этого месяца, что его дружба с Эпштейном была "самой ужасной ошибкой". В то же время он продолжает отрицать, что знал о преступлениях Эпштейна, ранее утверждая, что опозоренный финансист не делился с ним подробностями своей сексуальной жизни, поскольку он является геем.

Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре премьер-министром Великобритании Киром Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.