Нові файли розкривають деталі контактів Епштейна з братом короля Британії

Нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, розкривають деталі його "стосунків" із британською елітою, зокрема ймовірно – з братом британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзором.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Нові файли, які були опубліковані 30 січня, містять електронні листи між Епштейном і особою, зазначеною як "Герцог" – ймовірно, Ендрю Маунтбеттен-Віндзором – у яких обговорюється вечеря в Букінгемському палаці, де, за словами співрозмовників, було "багато приватності".

В одному з повідомлень Епштейн також пропонує познайомити "Герцога" з 26-річною росіянкою.

Листи підписані "A", із підписом, який читається як "Його Королівська Високість герцог Йоркський, кавалер ордена Підв’язки (HRH Duke of York KG)".

Листування датоване серпнем 2010 року – через два роки після того, як Епштейн визнав себе винним у схилянні неповнолітньої до проституції.

Водночас у цих листах немає прямих свідчень протиправних дій.

Також, як зазначається, деякі з електронних листів у новій публікації, ймовірно, є листуванням між Епштейном і Сарою Фергюсон – колишньою дружиною брата британського короля Чарльза ІІІ.

Один із листів від 4 квітня 2009 року підписаний "З любов’ю, Сара, Рудоволоса!!". Вона також називає Епштейна "легендою" та каже, що "пишається ним".

На момент цього листування фінансист усе ще перебував під домашнім арештом після вироку 2008 року.

Sky News наводить світлини із нових файлів, на яких, ймовірно, зображений Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Щодо цих світлин не надається жодних пояснень щодо фотографій і не вказана дата.

Також немає натяків на будь-які правопорушення.

Фото: Мін'юст США

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.

Його також закликали співпрацювати з комісією Конгресу США, яка розслідує справу про мережу сексуальної торгівлі людьми, організовану засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.