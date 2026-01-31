Новые файлы раскрывают детали контактов Эпштейна с братом короля Великобритании

Новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, раскрывают детали его "отношений" с британской элитой, в частности, вероятно, с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Новые файлы, которые были опубликованы 30 января, содержат электронные письма между Эпштейном и лицом, указанным как "Герцог" – вероятно, Эндрю Маунтбеттен-Виндзором – в которых обсуждается ужин в Букингемском дворце, где, по словам собеседников, было "много приватности".

В одном из сообщений Эпштейн также предлагает познакомить "Герцога" с 26-летней россиянкой.

Письма подписаны "A", с подписью, которая читается как "Его Королевское Высочество герцог Йоркский, кавалер ордена Повязки (HRH Duke of York KG)".

Переписка датирована августом 2010 года – через два года после того, как Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

В то же время в этих письмах нет прямых свидетельств противоправных действий.

Также, как отмечается, некоторые из электронных писем в новой публикации, вероятно, являются перепиской между Эпштейном и Сарой Фергюсон – бывшей женой брата британского короля Чарльза III.

Одно из писем от 4 апреля 2009 года подписано "С любовью, Сара, Рыжеволосая!!". Она также называет Эпштейна „легендой" и говорит, что "гордится им".

На момент этой переписки финансист все еще находился под домашним арестом после приговора 2008 года.

Sky News приводит фотографии из новых файлов, на которых, вероятно, изображен Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. В отношении этих фотографий не дается никаких объяснений и не указана дата.

Также нет никаких намеков на какие-либо правонарушения.

Фото: Минюст США

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.

Его также призвали сотрудничать с комиссией Конгресса США, которая расследует дело о сети сексуальной торговли людьми, организованной осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.