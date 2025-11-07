У Британії закликають брата короля співпрацювати із США щодо справи Епштейна

У Британії закликають брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзора співпрацювати з комісією Конгресу США, яка розслідує справу про мережу сексуальної торгівлі людьми, організовану засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

16 демократів з Комітету з нагляду Палати представників написали листа Маунтбеттену-Віндзору, якого король наприкінці минулого місяця позбавив титулу "принца" через його зв'язки з Епштейном, з проханням про офіційне інтерв'ю.

"Добре задокументовані звинувачення проти вас, а також ваша давня дружба з Епштейном, вказують на те, що ви можете володіти інформацією про його діяльність, яка має відношення до нашого розслідування", – йдеться в їхньому листі.

Міністр житлового господарства Британії Стів Рід запропонував експринцу співпрацювати з законодавцями.

"Я думаю, що якщо хтось має інформацію, яка може допомогти в розслідуванні, він повинен це зробити. Але це питання вирішувати йому, як приватній особі", – зазначив він.

Зазначимо, Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.

У четвер, 6 листопада, за допомогою офіційного документа, завіреного королівською печаткою, король Чарльз ІІІ офіційно позбавив свого брата титулу принца.