Уряд Британії позбавить експринца Ендрю звання віцеадмірала на прохання короля

Британський уряд працює над позбавленням Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, колишнього принца, якого звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном Ендрю, останнього почесного військового звання на прохання короля.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, цитує BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, якого цього тижня позбавили титулу принца, зберіг звання віцеадмірала Королівського флоту після того, як у 2022 році відмовився від інших військових посад.

Гілі заявив, що король Чарльз ІІІ "висловив таке бажання" щодо позбавлення експринца останнього почесного військового звання.

"Це правильний крок, це крок, який, за словами короля, ми повинні зробити, і ми зараз над цим працюємо", – заявив глава Міноборони Британії.

Фінансист Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У вересні британський прем’єр Кір Стармер звільнив посла у США Пітера Мендельсона через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.