Шмыгаль объяснил причины масштабного блэкаута в Украине и Молдове

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что вызвало резкий и масштабный блэкаут в Украине, в результате которого пострадала и Молдова.

Об этом он заявил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

По данным Шмыгаля, в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.

Это, по его словам, привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

Как писали, в результате инцидента, в Молдове пострадали по меньшей мере Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анений Ной.

Отметим, об этом стало известно одновременно с информацией о том, что в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

В КГГА рассказали, что в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Также сообщают об исчезновении водоснабжения и отопления в некоторых районах столицы.