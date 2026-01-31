ВМС Естонії приєднаються до мережі центрів морського спостереження Балтійського моря

Військово-морські сили Естонії приєднаються до мережі центрів морського моніторингу Балтійського моря, що створюється під керівництвом Фінляндії.

Про це повідомив в інтерв'ю ERR глава Центру морських операцій ВМС капітан-майор Ардо Рійбон, передає "Європейська правда".

Мета – посилити обмін інформацією для відстеження так званого тіньового флоту, щоб краще виявляти потенційні ризики саботажу.

"Ми не створюємо нічого нового, а додаємо цю функцію до вже існуючого центру", – сказав Ардо Рійбон

"Зараз у кожній країні при ВМС діє Центр морських операцій. Однак не у всіх державах до завдань Військово-морських сил входить спостереження за цивільними торговими суднами або танкерами. Як правило, увага зосереджена на військових кораблях – як супротивників, так і союзників. Моніторинг цивільного судноплавства та інформування про інциденти часто є завданням берегової охорони або прикордонної служби", – сказав він.

Для координації обміну інформацією кожній країні потрібно було визначити конкретні центри.

За його словами, початок цій ініціативі було покладено на зустрічі міністрів закордонних справ країн Балтійського регіону 16 травня 2025 року, коли було підписано відповідний меморандум.

"Документ мав торкнутися теми інцидентів з інфраструктурою і створити умови для кращої готовності до можливих актів саботажу. Це відповідає стратегії морської безпеки Європейської комісії (Maritime Security Strategy)", – сказав він.

Потім завдання з керівництва проєктом взяла на себе Фінляндія.

"У листопаді минулого року у Фінляндії відбулася перша робоча зустріч, на якій фіни представили план створення мережі та обґрунтували її необхідність", – зазначив Рійбон.

Кожній країні було доручено на національному рівні визначити, який саме центр візьме на себе цю функцію – хто буде збирати, приймати і передавати іншим учасникам інформацію про переміщення тіньового флоту.

Крім обміну інформацією, планується аналіз діяльності тіньового флоту і виявлення загальних ризиків. У зв'язку з цим Військово-морські сили Естонії призначили фахівця з аналізу ризиків, який буде представляти країну з цих питань.

Також в рамках ініціативи заплановано проведення міжнародних навчань.

За словами Рійбона, виконання нових завдань не вимагатиме від ВМС Естонії додаткових ресурсів або набору персоналу.

Як повідомлялося, Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Ще восени міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.