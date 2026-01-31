ВМС Эстонии присоединятся к сети центров морского наблюдения Балтийского моря

Военно-морские силы Эстонии присоединятся к сети центров морского мониторинга Балтийского моря, создаваемой под руководством Финляндии.

Об этом сообщил в интервью ERR глава Центра морских операций ВМС капитан-майор Ардо Рийбон, передает "Европейская правда".

Цель – усилить обмен информацией для отслеживания так называемого теневого флота, чтобы лучше выявлять потенциальные риски саботажа.

"Мы не создаем ничего нового, а добавляем эту функцию к уже существующему центру", – сказал Ардо Рийбон

"Сейчас в каждой стране при ВМС действует Центр морских операций. Однако не во всех государствах в задачи Военно-морских сил входит наблюдение за гражданскими торговыми судами или танкерами. Как правило, внимание сосредоточено на военных кораблях – как противников, так и союзников. Мониторинг гражданского судоходства и информирование об инцидентах часто является задачей береговой охраны или пограничной службы", – сказал он.

Для координации обмена информацией каждой стране нужно было определить конкретные центры.

По его словам, начало этой инициативе было положено на встрече министров иностранных дел стран Балтийского региона 16 мая 2025 года, когда был подписан соответствующий меморандум.

"Документ должен был затронуть тему инцидентов с инфраструктурой и создать условия для лучшей готовности к возможным актам саботажа. Это соответствует стратегии морской безопасности Европейской комиссии (Maritime Security Strategy)", – сказал он.

Затем задачу по руководству проектом взяла на себя Финляндия.

"В ноябре прошлого года в Финляндии состоялась первая рабочая встреча, на которой финны представили план создания сети и обосновали ее необходимость", – отметил Рийбон.

Каждой стране было поручено на национальном уровне определить, какой именно центр возьмет на себя эту функцию – кто будет собирать, принимать и передавать другим участникам информацию о перемещении теневого флота.

Кроме обмена информацией, планируется анализ деятельности теневого флота и выявление общих рисков. В связи с этим Военно-морские силы Эстонии назначили специалиста по анализу рисков, который будет представлять страну по этим вопросам.

Также в рамках инициативы запланировано проведение международных учений.

По словам Рийбона, выполнение новых задач не потребует от ВМС Эстонии дополнительных ресурсов или набора персонала.

Как сообщалось, Пограничная служба Финляндии совместно с другими государствами Балтийского моря и Европейской комиссией создает центр морского наблюдения для защиты критической подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Еще осенью министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.