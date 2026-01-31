Зеленський про переговори: ми не знаємо, чи ми дійсно близькі до результату, чи навпаки

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Český rozhlas.

Зеленський відповідав на питання щодо стану мирних переговорів, чи перебувають вони на фінальному етапі.

"Фінальний етап є найскладнішим, і на даний момент ми не знаємо, чи ми дійсно близькі до результату, чи навпаки. Важко сказати. Ми покладаємося на гарантії безпеки Сполучених Штатів, і там вже підготовлено документ. Ми також покладаємося на гарантії безпеки Європи. Там майже все готово, але це ще не затверджено парламентами або Конгресом США", – зазначив він.

"І тому, як я вже сказав, ми не знаємо, чи це дійсно фінальний етап і залишилося пройти лише невелику відстань, чи ми все ще будемо працювати з багатьма країнами, щоб забезпечити собі надійні гарантії безпеки", – додав Зеленський.

Також, за його словами, пакет заходів для відновлення України також є важливим.

"Потенційні інвестори повинні почути, що Україна матиме гарантії безпеки і що війна не почнеться знову. Бо вони хочуть приїхати, інвестувати – і я думаю, що це тверезий погляд. Тож нам ще потрібно попрацювати над цим", – зазначив президент.

Крім того, за його словами, є 20-пунктний план щодо закінчення війни.

"Є ці дуже болючі питання, про які ви говорили, щодо територіальної цілісності. Хочу підкреслити, що, на мою думку, ці питання може вирішити тільки глава держави", – сказав він.

Саме того, Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.

Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".