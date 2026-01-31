Зеленский о переговорах: мы не знаем, действительно ли мы близки к результату или наоборот

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, идет ли речь о финальном этапе мирных переговоров или впереди еще работа со многими странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Český rozhlas.

Зеленский отвечал на вопрос о состоянии мирных переговоров, находятся ли они на финальном этапе.

"Финальный этап является самым сложным, и на данный момент мы не знаем, действительно ли мы близки к результату или наоборот. Трудно сказать. Мы полагаемся на гарантии безопасности Соединенных Штатов, и там уже подготовлен документ. Мы также полагаемся на гарантии безопасности Европы. Там почти все готово, но это еще не утверждено парламентами или Конгрессом США", – отметил он.

"И поэтому, как я уже сказал, мы не знаем, действительно ли это финальный этап и осталось пройти лишь небольшое расстояние, или мы все еще будем работать со многими странами, чтобы обеспечить себе надежные гарантии безопасности", – добавил Зеленский.

Также, по его словам, пакет мер для восстановления Украины также важен.

"Потенциальные инвесторы должны услышать, что Украина будет иметь гарантии безопасности и что война не начнется снова. Потому что они хотят приехать, инвестировать – и я думаю, что это трезвый взгляд. Поэтому нам еще нужно поработать над этим", – отметил президент.

Кроме того, по его словам, есть 20-пунктный план по окончанию войны.

"Есть эти очень болезненные вопросы, о которых вы говорили, относительно территориальной целостности. Хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, эти вопросы может решить только глава государства", – сказал он.

Именно поэтому Зеленский настаивает на формате встречи лидеров Украины, США и России.

Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".