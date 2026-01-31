Зеленський: без зустрічі трьох лідерів неможливо домовитись з територіальних питань

Президент Володимир Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Český rozhlas.

Зеленський заявив про відкритість Україн для зустрічей у будь-якому форматі з Росією та США.

"Ми хотіли б, щоб Європа була присутня на якомусь етапі цих переговорів , тому що частина наших гарантій безпеки – це членство в Європейському Союзі, а також коаліція рішучих", – зазначив він.

"Але перш за все важливо зустрітися втрьох. Як мінімум, ми повинні мати можливість контактувати з главою російської держави в тому чи іншому форматі. Без цього формату наші команди не зможуть домовитися з територіальних питань", – наголосив Зеленський.

Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".