Британія і Франція завдали ударів по ймовірних складах зброї ІДІЛ у Сирії

Новини — Неділя, 4 січня 2026, 10:38 — Марія Ємець

Британія та Франція спільно завдали ударів по об’єкту у Сирії, де могла зберігатися зброя бойовиків "Ісламської держави".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Ввечері 3 січня повітряні сили Британії та Франції здійснили спільну операцію для завдання ударів по об’єкту у Сирії, де, як вважають, знаходився підземний склад зброї ІДІЛ, повідомили у Міністерстві оборони Британії. 

Винищувачі країн Заходу регулярно патрулювали у регіоні з метою не допустити непомітного нарощування сили ІДІЛ, яка тримала під контролем окремі райони Сирії до 2019 року. 

Розвідка виявила у горах на північ від Пальміри підозрілий підземний об’єкт, схожий на склад зброї і вибухівки. 

"Наші літаки застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по низці тунелів, що забезпечують доступ до об’єкта… Початкові ознаки вказують на те, що цліль було уражено успішно", – зазначили у заяві. 

Також додали, що на довколишній території не проживає цивільне населення. Після ударів літаки без пригод повернулись назад.  

В операції брали участь бойові літаки Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника  Voyager.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент США Дональд Трамп заявив про американські удари по ІДІЛ в Нігерії, а Туреччина повідомляла про сотні арештів ймовірних членів ІДІЛ.


Сирія Велика Британія Франція
