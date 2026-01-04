Британия и Франция нанесли удары по вероятным складам оружия ИГИЛ в Сирии

Великобритания и Франция совместно нанесли удары по объекту в Сирии, где могло храниться оружие боевиков "Исламского государства".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером 3 января воздушные силы Великобритании и Франции осуществили совместную операцию для нанесения ударов по объекту в Сирии, где, как считают, находился подземный склад оружия ИГИЛ, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Истребители стран Запада регулярно патрулировали в регионе с целью не допустить незаметного наращивания силы ИГИЛ, которая держала под контролем отдельные районы Сирии до 2019 года.

Разведка обнаружила в горах к северу от Пальмиры подозрительный подземный объект, похожий на склад оружия и взрывчатки.

"Наши самолеты применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по ряду тоннелей, обеспечивающих доступ к объекту... Первые признаки указывают на то, что цель была поражена успешно", – отметили в заявлении.

Также добавили, что на близлежащей территории не проживает гражданское население. После ударов самолеты без происшествий вернулись обратно.

В операции принимали участие боевые самолеты Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп заявил об американских ударах вероятных членов ИГИЛ.