У швейцарському місті пройшло мовчазне вшанування пам'яті жертв пожежі у барі

У неділю, 4 січня, сотні людей мовчки пройшли вулицями швейцарського гірськолижного курорту Кран-Монтана, щоб вшанувати пам'ять жертв пожежі в барі, яка сталася в новорічну ніч і забрала життя 40 осіб та поранила понад сотню інших.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Після переповненої церковної меси натовп повільно рушив до імпровізованого вівтаря, встановленого біля бару "Le Constellation", який спалахнув у перші години 1 січня.

Фото: Reuters

Серед загиблих були підлітки віком 14-15 років, а тяжкість опіків, яких зазнали жертви, ускладнила процес їх ідентифікації.

Поранені та зниклі безвісти були з усіх куточків Європи і навіть з Австралії, проте більшість загиблих були швейцарцями. За словами мешканців, кількість жертв могла бути більшою, якби служби екстреної допомоги не діяли так швидко.

"За лічені хвилини приїхали карети швидкої допомоги, за лічені хвилини прибула поліція, яка виконала свою роботу неймовірно добре", – сказав Макс Гаус, місцевий підприємець, який став свідком жахливих наслідків пожежі.

Фото: Reuters

Ймовірною причиною пожежі вважають бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей. Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням.

Серед 16 нових ідентифікованих загиблих у пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії є іноземці – у тому числі громадяни Італії, Франції, Румунії та Туреччини; серед загиблих багато підлітків.