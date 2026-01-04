В швейцарском городе прошло молчаливое поминовение жертв пожара в баре

В воскресенье, 4 января, сотни людей молча прошли по улицам швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана, чтобы почтить память жертв пожара в баре, который произошел в новогоднюю ночь и унес жизни 40 человек и ранил более сотни других.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

После переполненной церковной мессы толпа медленно двинулась к импровизированному алтарю, установленному возле бара "Le Constellation", который загорелся в первые часы 1 января.

Фото: Reuters

Среди погибших были подростки в возрасте 14-15 лет, а тяжесть ожогов, которые получили жертвы, затруднила процесс их идентификации.

Раненые и пропавшие без вести были со всех уголков Европы и даже из Австралии, однако большинство погибших были швейцарцами. По словам жителей, количество жертв могло быть больше, если бы службы экстренной помощи не действовали так быстро.

"За считанные минуты приехали машины скорой помощи, за считанные минуты прибыла полиция, которая выполнила свою работу невероятно хорошо", – сказал Макс Гаус, местный предприниматель, который стал свидетелем ужасных последствий пожара.

Фото: Reuters

Вероятной причиной пожара считают бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей. Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.

Среди 16 новых идентифицированных погибших в пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии есть иностранцы – в том числе граждане Италии, Франции, Румынии и Турции; среди погибших много подростков.