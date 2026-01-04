В Берлине ультралевая группа взяла на себя ответственность за поджог электростанции

В воскресенье, 4 января, ультралевая группа Vulkangruppe опубликовала письмо-признание, в котором заявила о своей причастности к поджогу кабелей на электростанции в Берлине.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные, передает "Европейская правда".

В результате инцидента с субботы, 1 января, 50 тысяч домохозяйств на юго-западе столицы Германии остались без электричества и отопления.

Группа описала свою акцию как "действие в интересах общества", отметив, что поджог кабельного моста был направлен против "жадности к энергии" и растущего влияния технологических компаний.

Они также заявили, что нападение на газовую электростанцию является "актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь".

В письме группа также поделилась деталями атаки: они описали, как подожгли кабели через канал Телтов и использовали стальные прутья для короткого замыкания.

"В богатых районах Ванзее, Целендорф и Николазее произошли перебои с электроснабжением. Перебои с электроснабжением не были целью акции, а скорее отрасль ископаемого топлива. Мы приносим извинения менее состоятельным жителям юго-западного Берлина", – говорится в письме.

По информации, полученной газетой, Государственный отдел безопасности Государственного уголовного полицейского управления считает письмо подлинным и взял на себя расследование. Была создана специальная следственная группа под названием "Spannung" (Напряжение).

Мэр Берлина Кай Вегнер в своем заявлении подтвердил, что атака была осуществлена левыми экстремистами и подчеркнул важность расследования инцидента. Он отметил, что власти интенсивно работают над тем, чтобы привлечь преступников к ответственности.

"Все это произошло вчера утром. У нас есть письмо с признанием. Теперь его нужно тщательно изучить", – отметил он.

В свою очередь, глава сената по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что уголовные органы, в частности Государственное уголовное управление и Федеральное уголовное управление, уже нашли важные доказательства, которые позволяют продвигать расследование.

Как отметила газета, это нападение на электростанцию является частью серии атак, осуществленных группой Vulkangruppe, которая, по информации властей, была основана еще в 2011 году и регулярно совершала поджоги в Берлине и Бранденбурге.

Отмечается, что группа ранее атаковала инфраструктуру, связанную с энергетической и технологической промышленностью, в частности, кабельные линии и заводы.

Напомним, в городе Шорндорф, что в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии, неизвестный подожг более половины ларьков на рождественской ярмарке.

Во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.