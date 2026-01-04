У Відні поблизу синагоги знайшли гранату

У неділю, 4 січня, в під'їзді будівлі поблизу синагоги в столиці Австрії Відні було знайдено ручну гранату.

Про це повідомила поліція міста, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Гранату вилучили сапери, і пізніше з'ясувалося, що вона не містила вибухових речовин, а детонатор не працював.

"На основі наявної інформації, немає прямого зв'язку з синагогою, розташованою в Темпельгассе, або будь-яким антисемітським наміром", – зазначив представник поліції.

Про інцидент було повідомлено державне управління з протидії екстремізму, і триває подальше розслідування.

За даними національного статистичного управління, в Австрії проживає близько 5 тисяч євреїв.

Згідно з опитуванням, проведеним Агентством Європейського Союзу з основних прав у 2023 році, 73% австрійських євреїв, які взяли участь в опитуванні, вважають антисемітизм великою проблемою, що нижче середнього показника по Європі, який становить 84%.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі, стався смертельний напад.

Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.

На початку грудня у Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".