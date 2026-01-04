В Вене возле синагоги нашли гранату

В воскресенье, 4 января, в подъезде здания возле синагоги в столице Австрии Вене была найдена ручная граната.

Об этом сообщила полиция города, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Гранату изъяли саперы, и позже выяснилось, что она не содержала взрывчатых веществ, а детонатор не работал.

"На основе имеющейся информации, нет прямой связи с синагогой, расположенной в Темпельгассе, или каким-либо антисемитским умыслом", – отметил представитель полиции.

Об инциденте было сообщено государственному управлению по противодействию экстремизму, и продолжается дальнейшее расследование.

По данным национального статистического управления, в Австрии проживает около 5 тысяч евреев.

Согласно опросу, проведенному Агентством Европейского Союза по основным правам в 2023 году, 73% австрийских евреев, принявших участие в опросе, считают антисемитизм большой проблемой, что ниже среднего показателя по Европе, который составляет 84%.

Напомним, утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре, произошло смертельное нападение.

Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.

В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".