Германия фиксирует резкое снижение количества заявлений на убежище в 2025 году

Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщает о резком снижении количества просьб о предоставлении убежища в 2025 году.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Александр Добриндт считает это подтверждением своей политики.

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество первичных заявлений в 2025 году снизилось на 51% по сравнению с 2024 годом и на 66% по сравнению с 2023 годом.

Десятки тысяч людей – примерно на 20% больше, чем в предыдущем году – были депортированы. Европейская комиссия также сообщила о рекордном количестве депортаций из Европейского Союза в целом.

Таким образом, в 2025 году количество первичных заявлений уменьшилось более чем на 116 тысяч – до 113 236. В 2024 году эта цифра еще составляла 229 751. В 2023 году было подано 329 120 заявлений.

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, пик пришелся на 2016 год, когда было подано 722 370 первичных заявлений.

Многие люди, бежавшие от гражданской войны в Сирии, в частности, смогли подать свои заявления только с опозданием, поскольку Федеральное ведомство было перегружено большим наплывом мигрантов в 2015 году. На тот момент уровень защиты составлял более 60%.

В последующие годы количество первичных заявлений уменьшилось. В 2020 году оно составило 102 581, после чего снова выросло.

Как отмечается, одной из возможных причин нынешнего снижения количества заявлений является пограничный контроль, а также более ограничительная миграционная политика Италии.

Министерство внутренних дел объясняет снижение "поворотом в миграционной политике" федерального правительства.

"Четкий сигнал от Германии об изменении миграционной политики в Европе услышали во всем мире", – подчеркнул Добриндт.

Добриндт ранее заявил, что правительство в 2025 году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления были отклонены.

В конце декабря писали, что Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Также Германия возобновила депортации в Афганистан.