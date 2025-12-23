Німеччина вперше за роки депортувала засудженого злочинця до Сирії

Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що засудженого в країні громадянина Сирії вранці 23 грудня передали сирійським органам влади у Дамаску. Чоловік відбував покарання за напад і пограбування з обтяжуючими обставинами та вимагання.

Окрім того, депортували ще одного засудженого афганця.

В МВС зазначили, що останніми місяцями вели перемовини з сирійською владою і "Талібаном" в Афганістані щодо повернення таких осіб на батьківщину, і вдалося досягти домовленостей про те, що надалі такі депортації засуджених та небезпечних осіб будуть відбуватися регулярно.

Коаліційні партії Німеччини у своїй коаліційній угоді прописали наміри про депортацію на батьківщину у Сирію засуджених злочинців та осіб, що можуть становити загрозу.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Також Німеччина поновила депортації до Афганістану.

Швеція також домовляється з новою сирійською владою про депортації засуджених сирійців.

У Данії повідомляють про зростання кількості сирійців, які добровільно повертаються на батьківщину.





