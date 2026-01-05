Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

Аэропорт "Схипхол", главный и крупнейший международный аэропорт Нидерландов и один из крупнейших в Европе, отменил по меньшей мере 450 рейсов из-за плохой погоды.

Об этом сообщило информационное агентство ANP, пишет "Европейская правда".

Из-за снегопада на понедельник в аэропорту "Схипхол" уже отменено не менее 450 рейсов. Ожидается, что их количество еще возрастет.

Это значительно больше, чем прогнозировали в воскресенье на понедельник, когда речь шла по меньшей мере о 124 отменах.

В воскресенье также было отменено гораздо больше рейсов, чем изначально ожидалось: в результате не состоялось 600 рейсов.

2 января сообщалось, что из-за непогоды в нидерландском аэропорту "Схипхол" были отменены не менее 200 рейсов.

В тот же день снегопад привел к многочасовым задержкам некоторых рейсов из столицы Литвы.