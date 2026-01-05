Прем'єр Норвегії: слова Трампа наштовхують на думку, що США планують захопити Гренландію

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре висловив підтримку Данії та Гренландії на тлі нових заяв Дональда Трампа щодо контролю США над островом.

Заяву глава норвезького уряду зробив в інтерв'ю NRK, пише "Європейська правда".

Трамп висловив нові побажання щодо взяття Гренландії під контроль після атак на Венесуелу та викрадення президента Ніколаса Мадуро.

"Такий спосіб висловлювання, коли кажуть, що "потрібна Гренландія", наводить на думку, що США планують захопити Гренландію", – заявив Стьоре.

"Тоді ми повинні заявити, що Гренландія є частиною Королівства Данія, і що це питання вирішують данці та гренландці", – додав він.

Стьоре наголосив, що "те, що сталося у Венесуелі, не відповідає міжнародному праву".

Глава Білого дому Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що ЄС потребує, щоб США отримали Гренландію.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії.

Представники країн Балтії наголосили, що Данія та Гренландія повинні самостійно вирішувати питання, які стосуються їхніх інтересів.