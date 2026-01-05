Премьер Норвегии: слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил поддержку Дании и Гренландии на фоне новых заявлений Дональда Трампа о контроле США над островом.

Такое заявление глава норвежского правительства сделал в интервью NRK, пишет "Европейская правда".

Трамп высказал новые пожелания по взятию Гренландии под контроль после атак на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро.

"Такой способ высказывания, когда говорят, что "нужна Гренландия", наводит на мысль, что США планируют захватить Гренландию", – заявил Стёре.

"Тогда мы должны заявить, что Гренландия является частью Королевства Дания, и что этот вопрос решают датчане и гренландцы", – добавил он.

Стёре подчеркнул, что "то, что произошло в Венесуэле, не соответствует международному праву".

Глава Белого дома Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по Гренландии он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что ЕС нуждается в том, чтобы США получили Гренландию.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии.

Представители стран Балтии отметили, что Дания и Гренландия должны самостоятельно решать вопросы, касающиеся их интересов.