Кислица стал первым заместителем Буданова

Президент Владимир Зеленский 5 января назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.

Ранее в понедельник Кабмин уволил Кислицу с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что на новой должности Кислица продолжит работу на переговорном треке. Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.

Зеленский отмечал, что Кислица усилит дипломатическое направление в Офисе президента.

Также глава государства объяснял, что усиливает свою переговорную команду.

До назначения первым заместителем главы МИД в феврале 2025 года Кислица в течение 5 лет занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.