Кислица стал первым заместителем Буданова
Президент Владимир Зеленский 5 января назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.
Ранее в понедельник Кабмин уволил Кислицу с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Президент Владимир Зеленский пояснил, что на новой должности Кислица продолжит работу на переговорном треке. Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.
Зеленский отмечал, что Кислица усилит дипломатическое направление в Офисе президента.
Также глава государства объяснял, что усиливает свою переговорную команду.
До назначения первым заместителем главы МИД в феврале 2025 года Кислица в течение 5 лет занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.