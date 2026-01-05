Президент Володимир Зеленський у вівторок розповів про зустріч з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, зазначивши, що вони обговорюють подальші напрями взаємодії.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що на зустрічі з Кулебою обговорив ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", – повідомив глава держави.

Президент не став уточнювати, на яку із посад розглядається Дмитро Кулеба.

Зазначимо, 5 січня Зеленський призначив колишнього першого заступника глави МЗС Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Також 5 січня Зеленський призначив колишню міністерку транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

Верховна Рада 5 вересня 2024 року підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.