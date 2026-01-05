В ОПУ раскрыли детали разговора Зеленского с Дмитрием Кулебой, которого "возвращают в команду"

В Офисе президента рассказали, что встреча Владимира Зеленского с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой длилась около часа и они "договорились сотрудничать".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

Литвин отметил, что Владимир Зеленский общался с Дмитрием Кулебой почти час.

"Они договорились, что будут сотрудничать, а детали скажут, когда это будет своевременно", – отметил он.

Перед этим Зеленский в своих соцсетях рассказал о встрече с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив, что они обсуждают дальнейшие направления взаимодействия.

Президент не стал уточнять, на какую из должностей рассматривается Дмитрий Кулеба.

Отметим, 5 января Зеленский назначил бывшего первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Кулебу уволили с должности министра иностранных дел в сентябре 2024 года.