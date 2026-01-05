Стармер виступив на підтримку Данії після погроз Трампа щодо Гренландії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на підтримку Данії та Гренландії після нових заяв президента США Дональда Трампа щодо силового захоплення острова.

Про це, як пише "Європейська правда", Стармер заявив в інтерв’ю Sky News.

Прем’єр-міністр Британії приєднався до інших європейських лідерів, заявивши, що майбутнє Гренландії мають вирішувати люди, які там живуть, та їхні правителі в Данії.

"Данія є близьким європейським союзником, близьким союзником НАТО, і тому майбутнє (острова Гренландія – ред.) має бути за Гренландією, за Королівством Данія, і тільки за Гренландією та Королівством Данія", – заявив Стармер.

На запитання про те, що данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрожувати Гренландії, Стармер відповів, що "підтримую її" і що вона "має рацію щодо майбутнього Гренландії".

Глава Білого дому Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребує контролю над Гренландією.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози щодо острова.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії. На підтримку виступили також країни Балтії.